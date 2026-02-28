Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 28 февраля 2026Мир

Орбан пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

Орбан: Венгрия при необходимости прекратит поставлять Украине электроэнергию
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия при необходимости прекратит поставлять Украине электроэнергию, но сейчас этого не сделает. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает в субботу, 28 февраля, РИА Новости.

«Словакия и Венгрия вместе обеспечивают 40 процентов украинского импорта электроэнергии. Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем и его только в самом конце, если потребуется, а не сейчас, в начале», — сказал он.

Ранее Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». «Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба"», — возмутился глава венгерского правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    В Бахрейне заметили колонну военной техники

    Лыжница Непряева прошла квалификацию на Кубке мира

    Самолет Нетаньяху поднялся в воздух после ударов Ирана

    Тревел-блогер описал законы одного штата США словами «нельзя шептать на ухо в церкви»

    Российская авиакомпания объявила об отмене рейсов в ОАЭ

    Вероятность большой войны на Ближнем Востоке оценили

    Орбан пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

    Опубликовано видео последствий иранского удара по американской базе

    «Росатом» прокомментировал ситуацию в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok