Орбан пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

Орбан: Венгрия при необходимости прекратит поставлять Украине электроэнергию

Венгрия при необходимости прекратит поставлять Украине электроэнергию, но сейчас этого не сделает. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает в субботу, 28 февраля, РИА Новости.

«Словакия и Венгрия вместе обеспечивают 40 процентов украинского импорта электроэнергии. Мы не стали сразу же использовать этот инструмент, потому что по другую сторону границы находятся венгры. Мы используем и его только в самом конце, если потребуется, а не сейчас, в начале», — сказал он.

Ранее Орбан упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в сокрытии информации о состоянии трубопровода «Дружба». «Позвольте мне внести ясность: Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба"», — возмутился глава венгерского правительства.