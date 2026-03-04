Путин решил освободить принудительно мобилизованных в ВСУ венгров

Путин принял решение освободить двух принудительно мобилизованных в ВСУ венгров

Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин [Виктор] Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии. Это граждане, которые имеют двойное гражданство — и украинское, и венгерское», — объяснил Путин.

Российский лидер уточнил, что освобожденные граждане отправятся в Венгрию с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петером Сийярто. Они вернутся в Будапешт на самолете, на котором руководитель МИД Венгрии прилетел в Москву.

Путин и Сийярто встретились 4 марта. В переговорах приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и вице-премьер Денис Мантуров, а с венгерской стороны — посол в России Норберт Конкой.