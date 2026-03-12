Реклама

14:39, 12 марта 2026

Власти Венгрии вернули Украине изъятые инкассаторские автомобили с одним нюансом

«ЕП»: Власти Венгрии вернули Украине пустые инкассаторские автомобили
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Власти Венгрии вернули Украине пустые изъятые инкассаторские автомобили, оставив деньги и золото, которые те перевозили. Об этом сообщила «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на свои источники.

«Золотовалютные ценности, противоправно изъятые властями Венгрии из банковских автомобилей, останутся в Венгрии», — говорится в сообщении.

Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни сообщили представителям украинской стороны о планах вернуть автомобили. Уточняется, что их передача была запланирована на утро четверга, 12 марта.

При этом журналисты отметили, что им неизвестны данные о состоянии транспортных средств, в том числе — какие повреждения были нанесены в ходе изъятия ценностей.

В Венгрии 6 марта задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра соседней республики Виктора Орбана бойцам Вооруженных сил Украины, чтобы те поговорили с политиком.

