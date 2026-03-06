В Венгрии задержали украинского генерала

Венгерская налоговая служба задержала шесть украинцев и экс-генерала спецслужб

Венгерская налоговая служба задержала семь граждан Украины, среди которых, как сообщается, присутствует бывший генерал украинских спецслужб. Об этом сообщает Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV), передает РИА Новости.

«5 марта 2026 года были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных денег, которые предназначались для перевозки в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии на Украину», — сказано в заявлении.

Отмечается, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.

Ранее президент Украины Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент предложил прибегнуть к такому сценарию, в случае если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.

