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13:09, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Назван способ избежать новой гонки вооружений

Политолог Быстрицкий: Россия предлагает способы избежать новой гонки вооружений
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия предлагает способы избежать новой гонки вооружений, однако ответной инициативы со стороны Запада до сих пор нет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

«Российская сторона и предлагала, и продолжает предлагать определенные принципы, на которых можно ограничивать гонку вооружений и определенным образом установить определенный паритет», — указал собеседник.

При этом Быстрицкий обратил внимание, что современные понятия гонки вооружений меняются из-за смены технологического уклада. Он также подчеркнул, что переговоры по ее ограничению должны проходить не только с участием стран Запада, но и других мировых держав, чтобы заключить масштабный договор.

Все это требует большого мужества и дальновидности политиков, чего мы, например, у западных элит, к сожалению, не наблюдаем. Китай со своими инициативами выглядит рациональной и привлекательной стороной

Андрей Быстрицкийпредседатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ

21 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Российский лидер подчеркнул, что для Москвы важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. При этом он указал, что конкуренции в вооружениях можно избежать из-за наличия у России полной ядерной триады.

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