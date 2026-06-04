ПМЭФ-2026. День второй

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13:09, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Американский юрист ответил на вопрос о возможности Трампа избраться на третий срок

Американский юрист Маркс: Трамп не будет искать лазейку в законе, чтобы переизбраться
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп не будет искать лазейку в законе, чтобы найти возможность переизбраться в третий раз. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Трамп ясно дал понять, что не будет баллотироваться на третий срок. В то же время недавние праймериз в США продемонстрировали сильное влияние президента и его движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой" — прим. «Ленты.ру») на Республиканскую партию. Я ожидаю, что кандидат, поддержанный президентом Трампом, получит номинацию от Республиканской партии», — указал бывший сенатор Пенсильвании.

Маркс добавил, что присутствовал на двух последних съездах Республиканской партии: в 2016 году в Кливленде и в 2024 году в Милуоки. Он отметил, что поддержка Трампа среди республиканцев «очень сильна». Адвокат также назвал потрясающей речь американского лидера, которую он произнес вскоре после того, как на него было совершено покушение в Пенсильвании.

В марте 2025 года Трамп допустил свое выдвижение на третий срок, заявив, что для этого существуют способы, и добавив, что «не шутит». Позже он заявил, что ему запрещено это делать по закону.

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