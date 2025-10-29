Трамп заявил, что ему запрещено избираться на третий срок

Президент США Дональд Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что ему это запрещено. Его слова приводит РИА Новости.

«Основываясь на том, что я читал, мне не разрешено баллотироваться», — пояснил глава Белого дома.

Трамп также считает, что его поддержка в США находится на самом высоком уровне для американских президентов за последние годы.

При этом рейтинг неодобрения Трампа вырос до 57 процентов, следует из опроса агентства Reuters и компании Ipsos. В мае он составлял 52 процента.

27 октября Трамп заявлял, что пока не думал о возможности переизбраться в качестве американского лидера на третий срок.