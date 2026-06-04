Привычный овощ оказался удивительно полезен для обмена веществ

F&F: Томаты полезны для обмена веществ и здоровья сердца при лишнем весе

Томаты и продукты на их основе могут быть полезны для обмена веществ и здоровья сердца у людей с лишним весом. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Ученые проанализировали 47 исследований, включая 11 клинических испытаний. Оказалось, что томаты не приводили к заметному снижению веса или индекса массы тела, но были связаны с небольшим уменьшением окружности талии — в среднем примерно на 1,15 сантиметра.

Авторы считают, что польза может объясняться не только ликопином, а сочетанием разных веществ в составе томатов: каротиноидов, полифенолов, витаминов и других соединений. В экспериментальных работах томаты также были связаны со снижением воспаления, окислительного стресса и улучшением обмена жиров и глюкозы.

Исследователи подчеркивают, что томаты не стоит рассматривать как средство для похудения. Однако они могут быть полезной частью рациона, особенно в составе средиземноморского питания, поскольку помогают поддерживать метаболическое здоровье и снижать риски, связанные с абдоминальным жиром.

Ранее стало известно, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти.