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15:58, 4 июня 2026Наука и техника

Привычный овощ оказался удивительно полезен для обмена веществ

F&F: Томаты полезны для обмена веществ и здоровья сердца при лишнем весе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Томаты и продукты на их основе могут быть полезны для обмена веществ и здоровья сердца у людей с лишним весом. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Ученые проанализировали 47 исследований, включая 11 клинических испытаний. Оказалось, что томаты не приводили к заметному снижению веса или индекса массы тела, но были связаны с небольшим уменьшением окружности талии — в среднем примерно на 1,15 сантиметра.

Авторы считают, что польза может объясняться не только ликопином, а сочетанием разных веществ в составе томатов: каротиноидов, полифенолов, витаминов и других соединений. В экспериментальных работах томаты также были связаны со снижением воспаления, окислительного стресса и улучшением обмена жиров и глюкозы.

Исследователи подчеркивают, что томаты не стоит рассматривать как средство для похудения. Однако они могут быть полезной частью рациона, особенно в составе средиземноморского питания, поскольку помогают поддерживать метаболическое здоровье и снижать риски, связанные с абдоминальным жиром.

Ранее стало известно, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти.

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