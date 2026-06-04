Билялетдинов ответил экс-игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

Билялетдинов назвал смешными слова Ван дер Варта про допинг сборной России на Евро-2008

Бывший хавбек сборной России Динияр Билялетдинов ответил на слова экс-полузащитника сборной Нидерландов Рафаэла Ван дер Варта о допинге в отечественной команде на чемпионате Европы 2008 года. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал обвинения смешными. «Его слова звучат нелепо, пусть оправдание получше придумает. Обиделся, видимо, за то, что мы их переехали», — заявил Билялетдинов.

Ранее Ван дер Варт намекнул, что футболисты российской команды использовали допинг на Евро-2008. По его воспоминаниям, в дополнительное время соперники «бегали как новенькие», а на результат игры могла повлиять «допинговая история в России».

Матч прошел летом 2008 года, основное время закончилось со счетом 1:1. В овертайме россияне забили два мяча и вышли в полуфинал турнира, где уступили испанцам. Несмотря на это, из-за правил Евро-2008 россияне стали бронзовыми призерами турнира.