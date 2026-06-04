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15:57, 4 июня 2026Экономика

Назван эффективный способ борьбы со змеями на даче

Герпетолог Черлин: Избавление от убежищ на участке поможет сократить число змей на даче
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Избавление от мест-убежищ на земельном участке поможет сократить число змей на даче. Такой совет по борьбе с пресмыкающимися дал герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT.

«Змеи на дачных участках появляются, потому что они живут в данной локации. Это мы со своими участками пришли на их территорию», — объяснил специалист. Он добавил, что при этом змеям нужны убежища, поэтому чаще всего они остаются на участках, заваленных хворостом и дровами.

Наведение порядка на территории поможет прогнать змей с дачи. По словам Черлина, этот способ эффективнее различных химических средств или собаки.

Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на товарах для дачи. Весной 2026 года средний чек на товары для загородного участка снизился на 10,5 процента, до 1379 рублей.

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