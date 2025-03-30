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20:18, 30 марта 2025Мир

Трамп допустил выдвижение на третий президентский срок

Президент США Трамп допустил выдвижение на третий срок, добавив, что «не шутит»
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп допустил свое выдвижение на третий срок, заявив, что для этого существуют способы, и добавив, что «не шутит». Об этом сообщает NBC News.

«Многие люди (Трамп имел в виду своих сторонников и результаты опросов общественного мнения — прим. «Ленты.ру») хотят, чтобы я это сделал… Я говорю им, что нам предстоит пройти долгий путь. Знаете, это очень рано для нынешней администрации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сторонники Дональда Трампа захотели добиться его переизбрания на третий срок через изменение конституции США. С соответствующей инициативой выступили активисты на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

Вот это да!
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