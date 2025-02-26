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15:49, 26 февраля 2025Мир

Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

NBC: Сторонники Трампа захотели добиться его переизбрания на третий срок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сторонники американского президента Дональда Трампа захотели добиться его переизбрания на третий срок через изменение конституции США. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, с соответствующей инициативой выступили активисты на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

«За Трампа в 2028 году... и далее!» — гласит надпись на плакате демонстрантов.

Сторонники действующего хозяина Белого дома назвали свою инициативу «Проектом третьего срока», изображая Трампа на плакате в виде римского императора.

«Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны. Мы хотим Трампа!» — заявил один из лидеров трампистского движения MAGA (Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») Стив Бэннон, бывшего одним из советников Трампа в его первый президентский срок.

Ранее Трамп анонсировал законопроект о своем праве переизбраться на третий срок, внесенный на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.

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