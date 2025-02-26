Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

NBC: Сторонники Трампа захотели добиться его переизбрания на третий срок

Сторонники американского президента Дональда Трампа захотели добиться его переизбрания на третий срок через изменение конституции США. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, с соответствующей инициативой выступили активисты на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

«За Трампа в 2028 году... и далее!» — гласит надпись на плакате демонстрантов.

Сторонники действующего хозяина Белого дома назвали свою инициативу «Проектом третьего срока», изображая Трампа на плакате в виде римского императора.

«Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны. Мы хотим Трампа!» — заявил один из лидеров трампистского движения MAGA (Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») Стив Бэннон, бывшего одним из советников Трампа в его первый президентский срок.

Ранее Трамп анонсировал законопроект о своем праве переизбраться на третий срок, внесенный на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.