Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

Сторонники американского президента Дональда Трампа захотели добиться его переизбрания на третий срок через изменение конституции США. Об этом сообщает NBC.
По данным телеканала, с соответствующей инициативой выступили активисты на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.
«За Трампа в 2028 году... и далее!» — гласит надпись на плакате демонстрантов.
Сторонники действующего хозяина Белого дома назвали свою инициативу «Проектом третьего срока», изображая Трампа на плакате в виде римского императора.
«Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны. Мы хотим Трампа!» — заявил один из лидеров трампистского движения MAGA (Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») Стив Бэннон, бывшего одним из советников Трампа в его первый президентский срок.
Ранее Трамп анонсировал законопроект о своем праве переизбраться на третий срок, внесенный на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем.