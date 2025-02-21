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09:13, 21 февраля 2025Мир

Трамп нашел способ избраться на третий срок

Newsweek: Трамп анонсировал законопроект о праве избраться на третий срок
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В ходе своего выступления перед сторонниками президент США Дональд Трамп анонсировал законопроект о своем праве избраться на третий срок, который был внесен на рассмотрение конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсем. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Стоит ли мне снова баллотироваться? Скажите мне. Вот вам и спор», — обратился Трамп к своим избирателям. На фоне раздавшихся призывов «еще четыре года» глава государства отмахнулся и сказал, что «они увидят это сегодня вечером по телевизору».

При этом, по признанию предложившего законопроект конгрессмена Оглса, инициатива встретит сопротивление и неприятие. Он добавил, что эта идея была необходима для дальнейшего развития США.

24 января Оглс предложил поправку к конституции о праве президента Трампа идти на третий срок, вопреки существующим ныне ограничениям. По его словам, действующий американский лидер является единственным человеком, который способен «спасти нацию», в связи с чем ему нужно предоставить еще четыре года сверх полученных.

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