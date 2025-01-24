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09:24, 24 января 2025Мир

В США предложили поправку о праве Трампа идти на третий срок

Конгрессмен Оглс предложил поправку о праве Трампа идти на третий срок
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Энди Оглс предложил поправку к конституции о праве президента страны Дональда Трампа идти на третий срок, вопреки существующим ныне ограничениям. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я предлагаю внести поправку в конституцию, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-й поправкой на [количество] президентских сроков. Эта поправка позволит президенту Трампу занимать свой пост три срока и гарантирует, что мы сможем сохранить смелое руководство, в котором так нуждается наша нация», — рассказал конгрессмен.

При этом Оглс подчеркнул, что Трамп является единственным человеком, который способен «спасти нацию», в связи с чем ему нужно предоставить еще четыре года сверх полученных.

13 ноября прошлого года Трамп заявил, что не исключает идею баллотироваться на третий президентский срок, вопреки запрещающему это положению в Конституции. При этом политик поиронизировал, что если он надоест избирателям, то откажется от подобных амбиций.

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