Трамп допустил третий президентский срок в обход Конституции США

Barron's: Трамп не исключает третий президентский срок, вопреки Конституции США

Переизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает идею баллотироваться на третий президентский срок, вопреки запрещающему это положению в Конституции. Об этом пишет журнал Barron's.

«Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова, если вы не скажете: "С него хватит, нам нужно рассмотреть что-то другое"», — иронизировал во время выступления в Вашингтоне Трамп, говоря о возможности вновь переизбраться.

Ранее стало известно, что Трамп в скором времени назначит нового спецпосланника Штатов по Украине.