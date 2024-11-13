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18:52, 13 ноября 2024Мир

Трамп допустил третий президентский срок в обход Конституции США

Barron's: Трамп не исключает третий президентский срок, вопреки Конституции США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / AP

Переизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает идею баллотироваться на третий президентский срок, вопреки запрещающему это положению в Конституции. Об этом пишет журнал Barron's.

«Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова, если вы не скажете: "С него хватит, нам нужно рассмотреть что-то другое"», — иронизировал во время выступления в Вашингтоне Трамп, говоря о возможности вновь переизбраться.

Ранее стало известно, что Трамп в скором времени назначит нового спецпосланника Штатов по Украине.

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