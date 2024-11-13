Стало известно о скором назначении Трампом спецпосланника по Украине

Fox News: Трамп скоро назначит нового спецпосланника США по Украине

Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп в скором времени назначит нового спецпосланника Штатов по Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает Fox News.

«Вы увидите очень высокопоставленного спецпосланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию», — указал собеседник телеканала, добавив, что назначение произойдет «в ближайшее время».

Ранее французское издание Valeurs Actuelles писало, что Трамп хочет перенести все расходы на восстановление Украины на европейцев.