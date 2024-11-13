Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 13 ноября 2024Мир

На Западе заявили о желании Трампа перенести ответственность за Украину на ЕС

VA: Трамп хочет перенести все расходы за Украину на ЕС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хочет перенести все расходы на восстановление Украины на Европейский союз (ЕС). Об этом пишет французское издание Valeurs Actuelles.

«Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также подчеркнули, что Соединенные Штаты заработали значительные средства от производства вооружений, в то время как страны Европы понесли большие убытки. По их мнению, при любом сценарии американская сторона останется в большем выигрыше.

Ранее газета Politico сообщала, что Трамп не собирается бросать Украину на произвол судьбы. По словам эксперта по внешней политике и президента компании Yorktown Solutions, Украина довольно спокойно и вполне комфортно относится к объявленным представителям национальной безопасности в новой администрации Трампа, а те, кто продвигает нарратив о тревоге в Киеве, делают это в своих целях и оказывают Украине медвежью услугу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином. Мужчина заявил, что боится за свою жизнь и хочет домой

      Черчесов пошутил об ошибке журналиста в его отчестве

      Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

      Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

      Помилованная Путиным Савченко призвала проверить депутата-критика ВСУ

      Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

      Россиянин похитил сестру и заставил переписать на него дом

      Делегации из ОАЭ показали центр изучения арабского языка в Подмосковье

      Частных охранников в России обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

      Варламов оценил впечатления от одной страны фразой «никогда сюда больше не приеду»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше