На Западе заявили о желании Трампа перенести ответственность за Украину на ЕС

VA: Трамп хочет перенести все расходы за Украину на ЕС

Избранный президент США Дональд Трамп хочет перенести все расходы на восстановление Украины на Европейский союз (ЕС). Об этом пишет французское издание Valeurs Actuelles.

«Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз», — отмечается в материале издания.

Авторы материала также подчеркнули, что Соединенные Штаты заработали значительные средства от производства вооружений, в то время как страны Европы понесли большие убытки. По их мнению, при любом сценарии американская сторона останется в большем выигрыше.

Ранее газета Politico сообщала, что Трамп не собирается бросать Украину на произвол судьбы. По словам эксперта по внешней политике и президента компании Yorktown Solutions, Украина довольно спокойно и вполне комфортно относится к объявленным представителям национальной безопасности в новой администрации Трампа, а те, кто продвигает нарратив о тревоге в Киеве, делают это в своих целях и оказывают Украине медвежью услугу.