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08:26, 13 ноября 2024Мир

В США заверили в нежелании Трампа бросать Украину на произвол судьбы

Politico: Трамп не собирается бросать Украину на произвол судьбы
Семен Александров (редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп не собирается бросать Украину на произвол судьбы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на бывших чиновника администрации Трампа.

«Для людей, которые обеспокоены тем, что Трамп собирается бросить Украину на произвол судьбы, я думаю, что его главным приоритетом будет попытка найти какой-то справедливый мир», — заверил один из источников издания.

По словам эксперта по внешней политике и президента компании Yorktown Solutions, Украина довольно спокойно и вполне комфортно относится к объявленным представителям национальной безопасности в новой администрации Трампа, а те, кто продвигает нарратив о тревоге в Киеве, делают это в своих целях и оказывают Украине медвежью услугу.

Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Афганистане и в Ираке.

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