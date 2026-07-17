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22:24, 17 июля 2026Бывший СССР

В жестоком убийстве бойца ВСУ заметили зловещую деталь

Иванников: Бойца ВСУ Пенкальского могли убить маньяки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Найденный без головы и внутренних органов украинский военный Марьян Пенкальский мог стать жертвой маньяков, служащих в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.

Тот факт, что тело военнослужащего было не просто спрятано, а изуродовано с особой жестокостью, указывает на психопатические мотивы преступников, отметил эксперт. «Нужно учитывать, что военнослужащий мог стать жертвой маньяка или группы маньяков, которым нравится убивать. (...) Большинство наемников ВСУ имеют опыт профессиональных убийц, и многие из них отбывали наказание за убийство и расчленение, а заключив контракт с киевским режимом, продолжили заниматься теми же преступлениями», — высказался Иванников.

Он также обратил внимание на практику Киева по вербовке в войска заключенных, осужденных за насильственные преступления. «Эти маньяки могут быть и среди самих украинских военнослужащих. Широко известен факт привлечения в ряды ВСУ заключенных с тяжелыми статьями», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ списали гибель военнослужащего в тылу, чье тело нашли без головы и внутренних органов, на суицид и саботируют расследование. Сейчас родственники Пенкальского добиваются прозрачного расследования и обеспечения полагающихся им социальных гарантий.

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