ВСУ списали гибель обезглавленного и без внутренних органов военного в тылу на суицид

Вооруженные силы Украины (ВСУ) списали гибель военнослужащего в тылу, чье тело нашли без головы и внутренних органов, на суицид и саботируют расследование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ,

«Тридцатитрехлетний младший сержант Марьян Пенкальский в ночь на 19 декабря 2024 года пропал без вести в районе города Доброполье», — говорится в материале.

Отмечается, что спустя полтора месяца тело мужчины обнаружили в нескольких километрах от места расположения подразделения. По его данным, погибший был обезглавлен, без внутренних органов, а его руки были связаны за спиной.

Сейчас родственники погибшего добиваются прозрачного расследования и обеспечения полагающихся им социальных гарантий. В воинской части им сообщили, что мужчина якобы самовольно покинул расположение подразделения и впоследствии погиб при невыясненных обстоятельствах. При этом, по словам медиков, установить точную причину смерти невозможно из-за отсутствия головы и внутренних органов.

Ранее стало известно, что на Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. Уточняется, что ВСУ официально объявили пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях сообщили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.