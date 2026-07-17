Прокурор Украины опубликовал видео момента покушения на украинского олигарха в Монако

Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео с моментом покушения на семью украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что камеру установили исполнители теракта, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Видно, как киллер Анастасия Березовская оставляет бомбу у двери дома, а через несколько секунд происходит хлопок. Взрывная волна опрокинула камеру, злоумышленница подняла ее и покинула место ЧП.

В Генпрокуратуре отметили, что кадры были удалены с носителя, однако специалистам удалось восстановить видео.

Взрыв в Монако возле дома связанного с мошенническими кол-центрами олигарха прогремел 29 июня. В результате серьезные ранения получили Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их ребенок отделался легкими травмами.

Предположительно, президент Украины Владимир Зеленский сам дал зеленый свет покушению на Вадима Ермолаева. Так считает бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко. По мнению экс-чиновника, это был не просто сигнал, а прямой приказ о ликвидации, поскольку украинский лидер стремится «уничтожить любого врага», если сочтет, что он встал на его пути.