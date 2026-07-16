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15:43, 16 июля 2026Бывший СССР

Зеленского уличили в приказе о ликвидации украинского олигарха в Монако

Экс-советник генпрокурора Украины Телиженко: Зеленский лично одобрил убийство Ермолаева
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сам дал зеленый свет покушению на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Так считает бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко, сообщило RT.

По мнению экс-чиновника, это был не просто сигнал, а прямой приказ о ликвидации, поскольку украинский лидер стремится «уничтожить любого врага», если сочтет, что человек встал на его пути.

«Дело не только в деньгах — здесь вовлечена и политика, и Зеленский это понимает, поэтому и расчищает себе путь, уничтожая противников и направляя другим прямые сигналы: "Если пойдете против меня — умрете"», — пояснил Телиженко.

29 июня возле дома в Монако прогремел взрыв. В результате серьезные ранения получили Ермолаев и его спутница Анна Насобина, а их ребенок отделался легкими травмами. Это происшествие стало первым терактом в истории княжества.

Переживший покушение Ермолаев опасается за семью и просит защиты для близких. Он написал письмо властям Украины, Монако и Франции.

Причину теракта связывали с борьбой Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, Ермолаев хотел выступить в Европарламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

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