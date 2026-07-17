Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:10, 17 июля 2026Россия

ВСУ ударили по колонне машин мирных жителей в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали колонну машин мирных жителей в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщили в Народном фронте.

«Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта», — говорится в сообщении.

В результате удара несколько человек пострадали, в том числе один сотрудник движения получил осколочное ранение в спину. Сообщается также о погибших, однако их количество неизвестно.

Ранее в Херсонской области дроны ВСУ уничтожили гражданский автотранспорт и 14 школьных автобусов. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появилось видео момента покушения на украинского олигарха в Монако
    Молдавию пристыдили из-за России
    США сообщили о начале новой серии ударов по Ирану
    В НХЛ оценили шансы сборной России на Кубке мира
    В России появятся китайские машины Xpeng
    На Украине военкомы забили мужчину ногами до потери сознания
    В Конгрессе США выступили с необычным предложением по санкциям против России
    В жестоком убийстве бойца ВСУ заметили зловещую деталь
    Украинцы потребовали отставки Сырского
    Билан похвастался интерьером дома мечты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok