ВСУ ударили по колонне машин мирных жителей в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали колонну машин мирных жителей в Херсонской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали колонну машин мирных жителей в Херсонской области. Об этом сообщили в Народном фронте.

«Люди просто стояли в пробке. За 10 секунд до взрыва из машины успели выскочить сотрудники Народного фронта», — говорится в сообщении.

В результате удара несколько человек пострадали, в том числе один сотрудник движения получил осколочное ранение в спину. Сообщается также о погибших, однако их количество неизвестно.

Ранее в Херсонской области дроны ВСУ уничтожили гражданский автотранспорт и 14 школьных автобусов. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что ВСУ сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру, стараясь сделать жизнь мирных людей тяжелее.