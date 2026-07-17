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22:36, 17 июля 2026Мир

В Конгрессе США выступили с необычным предложением по санкциям против России

Новые демократы предложили заблокировать законопроект о санкциях против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили с необычным предложением касательно законопроекта о санкциях против России, призвав заблокировать его. Об этом со ссылкой на заявление политиков сообщает РИА Новости.

«К сожалению, законопроект "О санкциях против России" — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100 процентов против наших основных торговых партнеров», — указано в обращении.

Отмечается, что принятие законопроекта также лишит конгрессменов возможности остановить президента США Дональда Трампа от «дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны».

Ранее Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — высказался он.

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