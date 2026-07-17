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22:23, 17 июля 2026Бывший СССР

Украинцы потребовали отставки Сырского

В Киеве вновь прошел масштабный митинг против увольнения Федорова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

В Киеве второй день подряд проходит масштабный митинг против увольнения министра обороны Михаила Федорова. Кадры с места событий публикует Telegram-канал Shot.

По его данным, в протесте приняли участие тысячи людей. Они требуют вернуть Федорова на пост и отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Протестные акции также проходят во Львове, Хмельницком, Харькове и Ровно.

Ранее на Украине анонсировали митинги против отставки Федорова. На фоне этого президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина «борется за свободу слова и демократию», поэтому даже в условиях войны граждане республики могут выйти на улицу и заявить о своей позиции.

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