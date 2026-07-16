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15:10, 16 июля 2026Бывший СССР

Зеленский отреагировал на протесты против отставки главы Минобороны

Зеленский: Люди имеют право выразить свое мнение на протестах против отставки Федорова
Кристина Козлова (редактор)

Фото: TERESA SUAREZ / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призывы украинцев выйти на улицы и выступить против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны республики. Его слова передает Telegram-канал «Новини.LIVE».

«Люди захотели выйти — ну и правильно», — сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что он слышит реакцию общества и отвечает на нее. По его словам, Украина «борется за свободу слова и демократию», поэтому даже в условиях войны граждане республики могут выйти на улицу и заявить о своей позиции.

Ранее на Украине анонсировали митинги против отставки Михаила Федорова. В призывах выйти на улицы люди проводят параллель с прошлогодней «революцией на картонках» в защиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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