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22:16, 17 июля 2026Спорт

Назван фаворит матча чемпионата мира между сборными Франции и Англии

Аналитики назвали Францию фаворитом матча чемпионата мира за третье место с Англией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча за третье место на чемпионате мира 2026 года по футболу между сборными Франции и Англии. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики назвали Францию фаворитом: победа команды в основное время идет за коэффициент 1,90, что соответствует примерно 50 процентам вероятности. На успех Англии дают 3,90, на ничью — 4,00. Если брать итог матча с учетом дополнительного времени и пенальти, Франция тоже впереди — 1,50 против 2,60 на Англию.

Букмекеры ожидают результативную игру: тотал больше 2,5 мяча оценен коэффициентом 1,58, а вариант «обе забьют» также идет за 1,58. Точный счет 1:1 называют самым вероятным исходом основного времени.

Матч за третье место между сборными Франции и Англии состоится 19 июля. Он начнется в 00:00 по московскому времени.

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