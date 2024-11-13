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03:23, 13 ноября 2024Мир

Трамп предложил телеведущего на пост главы Пентагона

Трамп предложил телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом сообщает Reuters.

По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Афганистане и в Ираке.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп назначил бывшего главу национальной разведки Джона Ратклиффа руководителем ЦРУ. По словам будущего американского президента, Ратклифф станет первым в истории США человеком, который занимал две самые высокие должности в разведке страны.

До этого появилась информация о том, что республиканец назначил конгрессмена Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности.

Вот это герой!
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