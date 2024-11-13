Трамп предложил телеведущего на пост главы Пентагона

Трамп предложил телеведущего Пита Хегсета на пост министра обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом сообщает Reuters.

По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Афганистане и в Ираке.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп назначил бывшего главу национальной разведки Джона Ратклиффа руководителем ЦРУ. По словам будущего американского президента, Ратклифф станет первым в истории США человеком, который занимал две самые высокие должности в разведке страны.

До этого появилась информация о том, что республиканец назначил конгрессмена Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности.