Трамп назначил советника по нацбезопасности США

Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности конгрессмена Майка Уолтца. Об этом сообщает Reuters.

«Я горд сообщить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен моим помощником по национальной безопасности», — отмечается в заявлении, распространенном переходной командой республиканца.

Ранее стало известно, что окружение Трампа ожидает назначения сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации. По их словам, несмотря на то, что Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает данная кандидатура.