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21:29, 12 ноября 2024Мир

Трамп назначил советника по нацбезопасности США

Трамп назначил конгрессмена Уолца советником по нацбезопасности США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности конгрессмена Майка Уолтца. Об этом сообщает Reuters.

«Я горд сообщить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен моим помощником по национальной безопасности», — отмечается в заявлении, распространенном переходной командой республиканца.

Ранее стало известно, что окружение Трампа ожидает назначения сенатора от штата Флорида Марко Рубио госсекретарем при своей администрации. По их словам, несмотря на то, что Трамп еще может изменить свое решение, его вполне устраивает данная кандидатура.

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