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19:37, 12 ноября 2024Мир

Блумберг предостерег Трампа от «катастрофической ошибки»

Журналист Блумберг: назначение Кеннеди в администрацию станет ошибкой Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Назначение политика-демократа Роберта Кеннеди — младшего в администрацию переизбранного экс-президента США Дональда Трампа может стать для последнего катастрофической ошибкой. С таким заявлением в своей авторской колонке выступил основатель и глава агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Журналист указал, что назначение Кеннеди-младшего, считающего вакцинацию от COVID угрозой, на должность министра здравоохранения или другой влиятельный пост в Белом доме «может свести на нет» успех Трампа на выборах.

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Блумберг напомнил, что Кеннеди называл вакцину от COVID «самой смертоносной вакциной из когда-либо созданных».

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить Кеннеди-младшего на влиятельную должность в будущей президентской администрации.

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