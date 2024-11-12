Блумберг предостерег Трампа от «катастрофической ошибки»

Журналист Блумберг: назначение Кеннеди в администрацию станет ошибкой Трампа

Назначение политика-демократа Роберта Кеннеди — младшего в администрацию переизбранного экс-президента США Дональда Трампа может стать для последнего катастрофической ошибкой. С таким заявлением в своей авторской колонке выступил основатель и глава агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Журналист указал, что назначение Кеннеди-младшего, считающего вакцинацию от COVID угрозой, на должность министра здравоохранения или другой влиятельный пост в Белом доме «может свести на нет» успех Трампа на выборах.

Блумберг напомнил, что Кеннеди называл вакцину от COVID «самой смертоносной вакциной из когда-либо созданных».

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает назначить Кеннеди-младшего на влиятельную должность в будущей президентской администрации.