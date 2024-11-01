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09:41, 1 ноября 2024Мир

Трамп заявил о желании видеть Маска и Кеннеди-младшего в своей администрации

Трамп: Илон Маск и Кеннеди-младший получат должности в будущей администрации
Семен Александров (редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трампа рассчитывает назначить миллиардера Илона Маска и бывшего независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации в случае победы. О желании видеть их в своей администрации политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Да, это будет так», — заявил бывший американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом Трамп не уточнил, на какие конкретно должности планирует назначить своих сторонников.

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