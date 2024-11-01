Трамп заявил о желании видеть Маска и Кеннеди-младшего в своей администрации

Трамп: Илон Маск и Кеннеди-младший получат должности в будущей администрации

Кандидат в президенты США Дональд Трампа рассчитывает назначить миллиардера Илона Маска и бывшего независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации в случае победы. О желании видеть их в своей администрации политик рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Да, это будет так», — заявил бывший американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом Трамп не уточнил, на какие конкретно должности планирует назначить своих сторонников.