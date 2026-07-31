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16:06, 31 июля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины

Зеленский обсудил на ставке с военными удары по морским портам Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ставки с военными обсудил российские удары по морским портам страны. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Подробно обсуждали логистические вызовы, российские удары по Одессе и области, по портовой инфраструктуре», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский потребовал от правительства подготовить перечень мер для диверсификации маршрутов украинского экспорта.

Ранее Зеленский заявил, что на командира корпуса Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского была совершена попытка покушения. Уточняется, что нападавший и его сообщник были задержаны. В настоящее время ведутся необходимые процессуальные действия.

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