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02:36, 13 ноября 2024Мир

Трамп назначил нового главу ЦРУ

Трамп назначил главой ЦРУ экс-директора национальной разведки Ратклиффа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Harnik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего главу национальной разведки Джона Ратклиффа руководителем ЦРУ. Об этом указано в заявлении республиканца, передает ТАСС.

«Я с радостью объявляю, что бывший директор Национальной разведки Джон Ратклифф будет занимать должность главы Центрального разведывательного управления», — указано в заявлении Трампа.

По словам будущего американского президента, Ратклифф будет первым в истории США человеком, который занимал две самые высокие должности в американской разведке. Трамп подчеркнул, что новый глава ЦРУ будет способствовать обеспечению «мира с помощью силы».

Ранее Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности конгрессмена Майка Уолтца. «Я горд сообщить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен моим помощником по национальной безопасности», — отмечается его в заявлении.

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