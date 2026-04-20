«Без этих условий ничего не будет». Мадьяр поставил перед Зеленским вопрос о «Дружбе»

Мадьяр потребовал от Зеленского возобновить транзит нефти из РФ через «Дружбу»

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия не допустит шантажа.

«Если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет», — заявил Мадьяр.

Будущий премьер-министр Венгрии добавил, что ему не нравится подход Зеленского, который заявил, что поставки по «Дружбе» возобновятся только тогда, когда Венгрия снимет возражения против предоставления Европейским союзом (ЕС) кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Лидер партии «Тиса» посоветовал украинскому политику «не заниматься шантажом» по отношению к Венгрии и всем странам ЕС.

«Мы не допустим никакого шантажа», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

Мадьяр ранее заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит Евросоюза для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу.

«Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», — сказал Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште. Он напомнил, что на декабрьском саммите ЕС действующий премьер Виктор Орбан вместе с лидерами Чехии и Словакии отказался участвовать в предоставлении займа, и решение принималось без трех стран.

Мадьяр, которому предстоит вскоре сменить Орбана, отметил, что готов обсудить этот вопрос с будущими коллегами по ЕС, но считает позицию Будапешта оправданной.

Венгрия отказалась одобрить кредит ЕС для Украины без поставок нефти по «Дружбе»

Орбан ранее заявил, что его страна отказалась одобрить кредит ЕС для Украины без возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

По его словам, Украина якобы выразила готовность возобновить транзит российской нефти с понедельника, 20 апреля, при условии, что Будапешт снимет вето на кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной, и выдвинул условие Киеву: «нет нефти — нет денег».

Он также отметил, что Венгрия не будет препятствовать одобрению кредита только после возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба». При этом, по его словам, Будапешт не участвует в механизме финансирования, который обсуждается в рамках ЕС.

Зеленского уличили во лжи о состоянии трубопровода «Дружба»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого обвинил Зеленского во лжи о состоянии трубопровода «Дружба».

«[Зеленский] будет врать, что нефтепровод поврежден, у меня нет сомнений», — обвинил украинского лидера Лавров в выступлении на Анталийском дипломатическом форуме.

Также отмечалось, что Зеленский ускорился с ремонтом «Дружбы» после поражения Орбана на выборах в Венгрии. На совместном брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинский лидер заявил, что нефтепровод будет отремонтирован до конца апреля. По словам Зеленского, к этому сроку нефтепровод отремонтируют лишь частично — до состояния, позволяющего возобновить его работу. Он отметил, что для завершения ремонта резервуаров требуется больше времени.