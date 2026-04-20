Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

17:32, 20 апреля 2026Мир

Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти в Венгрию по «Дружбе»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» и не заниматься шантажом. Об этом сообщает ТАСС.

Мадьяр заявил, что ему не нравится подход Зеленского, который заявил, что поставки по «Дружбе» возобновятся только тогда, когда Венгрия снимет возражения против предоставления Европейским союзом (ЕС) кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Лидер партии «Тиса» посоветовал украинскому лидеру «не заниматься шантажом» по отношению к Венгрии и всем странам ЕС.

«Если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет», — заключил он.

Ранее уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дало понять, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро. При этом Орбан отметил, что Будапешт получил от Киева информацию, что поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться уже 20 апреля.

