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08:53, 15 июня 2026Силовые структуры

В России предложили вести учет педофилов

В Госдуме попросили создать реестр осужденных педофилов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы попросили создать в России реестр осужденных педофилов. Об этом пишет Baza.

По данным издания, инициатором обращения выступила депутат Анастасия Удальцова. В депутатском запросе она предложила ввести дополнительные системы учета и надзора для тех, кто был осужден за педофилию, а заодно наладить взаимодействие между силовиками, органами опеки и школами.

Ранее Baza опубликовало спецпроект «Голубая орхидея», посвященный одной из крупнейших сетей по производству детской порнографии в России. В нем, в частности, сообщалось о новом уголовном деле, которое грозит бывшему главе неканонической Русской кафолической церкви Мануилу Платову-Потемкину. В июле 2025 года он уже был приговорен к 15 годам за сексуальное насилие над детьми.

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