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18:55, 8 июня 2026Силовые структуры

Осужденный епископ-педофил спланировал продажу иностранцам детских секс-туров в Россию

Осужденный на 15 лет епископ хотел продавать иностранцам детские секс-туры в Россию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Бывшему главе неканонической Русской кафолической церкви Мануилу Платову-Потемкину, приговоренному к 15 годам за сексуальное насилие над детьми, грозит новое уголовное дело. Об этом сообщает Baza в своем спецпроекте «Голубая орхидея».

В распоряжении издания оказались материалы с показаниями Дмитрия Кузнецова — он был известен в преступных кругах как КДВ и занимался порноиндустрией. Ему Потемкин предложил расширить уже выстроенный бизнес на беспризорных детях, организовав с ними секс-туры для иностранцев.

По задумке епископа, для этого необходимо бы было снять дом, заселить туда детей якобы для отдыха, куда бы приезжал автобус с туристами. «И так вот вместе и отдыхают ребята из моего приюта и зажравшиеся бюргеры. И, главное, все внешне пристойно», — объяснял Потемкин. Кузнецов обещал обдумать это предложение.

Приговор Мануилу Платову-Потемкину вынесли в июле 2025 года.

Ранее сообщалось, что юную россиянку два года с лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях.

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