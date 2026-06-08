Осужденный епископ-педофил спланировал продажу иностранцам детских секс-туров в Россию

Осужденный на 15 лет епископ хотел продавать иностранцам детские секс-туры в Россию

Бывшему главе неканонической Русской кафолической церкви Мануилу Платову-Потемкину, приговоренному к 15 годам за сексуальное насилие над детьми, грозит новое уголовное дело. Об этом сообщает Baza в своем спецпроекте «Голубая орхидея».

В распоряжении издания оказались материалы с показаниями Дмитрия Кузнецова — он был известен в преступных кругах как КДВ и занимался порноиндустрией. Ему Потемкин предложил расширить уже выстроенный бизнес на беспризорных детях, организовав с ними секс-туры для иностранцев.

По задумке епископа, для этого необходимо бы было снять дом, заселить туда детей якобы для отдыха, куда бы приезжал автобус с туристами. «И так вот вместе и отдыхают ребята из моего приюта и зажравшиеся бюргеры. И, главное, все внешне пристойно», — объяснял Потемкин. Кузнецов обещал обдумать это предложение.

Приговор Мануилу Платову-Потемкину вынесли в июле 2025 года.

Ранее сообщалось, что юную россиянку два года с лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях.

