Юную россиянку два года лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях

В Красноярске житель получил 17 лет за изнасилование и истязание падчерицы

Ленинский районный суд Красноярска дал жителю 17 лет колонии строгого режима за насилие над малолетней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным по статьям об изнасиловании, истязаниях и угрозах. Ему также назначили принудительное лечение у врача-психиатра.

Следствие и суд установили, что с декабря 2022 года по май 2025-го мужчина насиловал девочку, пока жена была на суточных дежурствах. После он приставлял к шее падчерицы лезвие ножа и говорил, что если та расскажет о происходящем, то он ее увезет в лес и лишит жизни, а матери скажет, что она сбежала. Также мужчина угрожал расправиться со всей семьей и кошкой. Девочка боялась и потому на протяжении двух лет никому об этом не рассказывала.

Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить мужчину, домогавшегося 13-летней падчерицы и 7-летней дочери.