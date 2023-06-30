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11:45, 30 июня 2023Силовые структуры

Россиянин несколько лет развращал 13-летнюю дочь и 7-летнюю падчерицу

В Севастополе будут судить отца, домогавшегося 13-летней падчерицы и 7-летней дочери

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Севастополе суд рассмотрит дело 35-летнего местного жителя, домогавшегося маленьких дочерей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина жил в доме в поселке Нахимовского района с гражданской женой, пятью родными детьми и одной приемной девочкой. В течение нескольких лет — с середины 2018 года по конец 2022 года — оставаясь наедине с 13-летней падчерицей или 7-летней дочкой, он приставал к ним и совращал. Когда старшая потерпевшая узнала о действиях фигуранта в отношении младшей сестры, она рассказала обо всем тете, а та обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 135 («Развратные действия») и пункту б части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Отмечается, что россиянин не признал вину.

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    Екатерина Власова
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