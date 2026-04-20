Орбан согласился разблокировать кредит ЕС для Украины

Bloomberg: Орбан готов на этой неделе разблокировать кредит ЕС для Украины

Уходящее правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дало понять, что готово уже на этой неделе разблокировать кредит Европейского союза (ЕС) для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Орбана, Будапешт при посредничестве Брюсселя получил от Киева информацию, что поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться уже в понедельник, 20 апреля.

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что исполнительный орган ЕС «находился в контакте с заинтересованными сторонами, чтобы способствовать возобновлению поставок по нефтепроводу "Дружба"».

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» могут возобновиться на следующей неделе. Также сообщалось, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Киеве ускорили ремонт трубопровода.

19 апреля Орбан заявил, что Венгрия не будет препятствовать одобрению кредита Киеву только после возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба». При этом Будапешт не будет участвовать в механизме финансирования.