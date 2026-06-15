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08:42, 15 июня 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у восточного побережья Камчатки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 июня, в 12:59 по местному времени (03:59 мск). Их магнитуда достигала 4,4 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 182 километрах к юго-востоку от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 20 километров. Угрозу цунами для россиян не объявляли. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

10 июня в Приморье произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 20:34 по местному времени (13:34 мск). Их эпицентр располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга с населением около трех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 347 километров.

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