Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у восточного побережья Камчатки

Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 июня, в 12:59 по местному времени (03:59 мск). Их магнитуда достигала 4,4 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 182 километрах к юго-востоку от столицы региона, города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 20 километров. Угрозу цунами для россиян не объявляли. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

10 июня в Приморье произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 20:34 по местному времени (13:34 мск). Их эпицентр располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга с населением около трех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 347 километров.