Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:58, 15 июня 2026Экономика

Поставки одного вида продукции из России в США взлетели

РИА Новости: Экспорт российского шоколада в США вырос почти в полтора раза в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок российского шоколада в США увеличилась почти в полтора раза в месячном выражении. О резком наращивании экспорта этого вида отечественной продукции в Соединенные Штаты сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

За отчетный период российские экспортеры отправили в США шоколада на общую сумму в 218 тысяч долларов. Достигнутый результат оказался максимальным с января (255,8 тысячи).

Несмотря на заметное наращивание отгрузки, Россия не смогла войти в пятерку крупнейших экспортеров этого вида лакомства в США. Первую строчку рейтинга заняла Канада, обеспечившая более половины (54 процента) всего американского импорта шоколада. В топ-3 также вошли Мексика (16 процентов) и Бельгия (4 процента). Четвертое и пятое места поделили между собой Германия и Турция (по 3 процента).

Американский рынок не является для российских поставщиков шоколада ключевым направлением. Крупнейшим импортером этого вида отечественного лакомства по итогам прошлого года стал Казахстан (около 300 миллионов долларов). Другими важными экспортными направлениями оказались Белоруссия и Узбекистан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев в огне и дыму. По украинской столице запустили сотни дронов, «баллистику» и «гиперзвук»

    «Лента.ру» запустила спецпроект к годовщине выборов президента России 1996 года

    В Минобороны заявили об ответном массированном ударе по объектам в Киеве

    В Израиле обвинили Нетаньяху в шокирующем провале из-за Ирана

    Поставки одного вида продукции из России в США взлетели

    В России предложили вести учет педофилов

    Стало известно о местах расположения командования ВСУ в Сумах

    Мощный взрыв в столице российского региона попал на видео

    Жители Московской области сообщили о взрывах и пожаре

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok