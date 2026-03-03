Реклама

Экономика
08:43, 3 марта 2026Экономика

Россия нарастила до максимума вывоз одного лакомства

«Ведомости»: Экспорт шоколада из России достиг почти млрд долларов в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По итогам прошлого года экспорт российского шоколада достиг исторического максимума и составил почти миллиард долларов в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

В натуральном выражении показатель за отчетный период оказался на уровне 224 тысяч тонн, а в денежном — в районе 985 миллионов долларов. Столь высоких значений (в деньгах) не фиксировалось за всю историю статистических наблюдений, отметили эксперты.

Предыдущий максимум был установлен в 2021 году. Тогда российские компании отправили за рубеж шоколада на общую сумму в 864 миллиона долларов. Таким образом, новый рекорд оказался выше предыдущего на 121 миллион. В весе показатель остался на уровне позапрошлого года, констатировали аналитики.

В тройку крупнейших импортеров российского шоколада за прошлый год вошли Казахстан с импортом на сумму примерно в 300 миллионов долларов, а также Белоруссия (188 миллионов) и Узбекистан (107 миллионов). Другими важными покупателями стали Киргизия, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Таджикистан и Монголия. Что касается Казахстана, то в 2025 году, отмечало агентство РИА Новости, Россия обеспечила 63 процента потребностей страны в импорте этого лакомства.

