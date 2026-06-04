Игрок поставил на россиянку в матче с первой ракеткой мира на «Ролан Гаррос» и выиграл

Клиент БК выиграл 4,7 миллиона рублей, поставив на теннисистку Шнайдер в матче с Соболенко

Клиент букмекерской компании (БК) сделал две ставки в live на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» между белорусской теннисисткой первой ракеткой мира Ариной Соболенко и россиянкой Дианой Шнайдер и выиграл в общей сложности 4,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Sport24.

Первая ставка была на то, что в втором сете в 10-м гейме выиграет Шнайдер, коэффициент составил 5,90. Второй сет завершился со счетом 5:5. Ставка прошла и принесла россиянину 1 721 620 рублей.

На второй ставке игрок заработал 3 миллиона рублей. Вторая ставка была на победу Шнайдер в пятом гейме третьего сета с коэффициентом 1,50. Третий сет завершился со счетом 6:0 в пользу Шнайдер.

Шнайдер победила Соболенко 3 июня. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки. Она впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», где встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

