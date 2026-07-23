В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине

Колби считает, что сейчас самое подходящее время для урегулирования конфликта на Украине

Сейчас самое подходящее время для завершения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times.

«Думаю, будь я в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самый подходящий момент, чтобы положить конец этому конфликту. У вас есть президент [США Дональд] Трамп — человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональными. Давайте договоримся», — отметил Колби.

По мнению замглавы Пентагона, на настоящий момент уже был проделан большой путь в направлении мирного урегулирования на Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи» о том, как можно завершить конфликт. Он добавил, что Вашингтон готов искать компромисс между сторонами.