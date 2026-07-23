В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине

Сейчас самое подходящее время для завершения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times.
«Думаю, будь я в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самый подходящий момент, чтобы положить конец этому конфликту. У вас есть президент [США Дональд] Трамп — человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональными. Давайте договоримся», — отметил Колби.
По мнению замглавы Пентагона, на настоящий момент уже был проделан большой путь в направлении мирного урегулирования на Украине.
Ранее госсекретарь США заявил, что для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи» о том, как можно завершить конфликт. Он добавил, что Вашингтон готов искать компромисс между сторонами.