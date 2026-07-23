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Мир
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15:44, 23 июля 2026 (обновлено: 15:50, 23 июля 2026)Мир

В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине

Колби считает, что сейчас самое подходящее время для урегулирования конфликта на Украине
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сейчас самое подходящее время для завершения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times.

«Думаю, будь я в Кремле, я бы посоветовал сказать: сейчас самый подходящий момент, чтобы положить конец этому конфликту. У вас есть президент [США Дональд] Трамп — человек, искренне заинтересованный в мире. Давайте будем рациональными. Давайте договоримся», — отметил Колби.

По мнению замглавы Пентагона, на настоящий момент уже был проделан большой путь в направлении мирного урегулирования на Украине.

Ранее госсекретарь США заявил, что для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи» о том, как можно завершить конфликт. Он добавил, что Вашингтон готов искать компромисс между сторонами.

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