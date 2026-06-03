Россиянка обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Шнайдер обыграла первую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Об этом пишет РИА Новости.

В четвертьфинале российская теннисистка выиграла со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Шнайдер и Соболенко провели на корте 2 часа 12 минут.

Россиянка впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема, ранее лучшим ее результатом был выход в четвертый раунд US Open. На «Ролан Гаррос» 22-летняя спортсменка никогда не проходила дальше второго раунда. В полуфинале текущего розыгрыша она сыграет против представительницы Польши Майи Хвалиньской — она тоже впервые добралась до стадии полуфинала на турнирах Большого шлема.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк сделала заявление перед матчем с россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос». Спортсменка поделилась мнением, что российские теннисистки — взрослые люди, которые знают, о чем говорят, и выбирают для себя стратегию молчания. Андреева проведет матч против Костюк в рамках полуфинала «Ролан Гаррос» 4 июня.

«Ролан Гаррос-2026» стартовал 24 мая. Турнир завершится 6 июня.