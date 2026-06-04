В Индии высказались о снятии США с России санкций на продажу нефти

Президент ИБА Котвани: США придется занять компромиссную позицию по нефти из России

США придется занять компромиссную позицию по санкциям в отношении российской нефти и ее продажи в Индию, особенно на фоне ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ираном Ормузского пролива. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» заявил президент Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани.

Вашингтону придется занять очень прагматичную позицию по вопросу российской нефти. Индия является одним из крупнейших в мире потребителей энергии, и ее энергетическую безопасность нельзя рассматривать через призму геополитической борьбы Сэмми Котвани президент Индийского бизнес-альянса (ИБА)

«Если Ормузский пролив останется нестабильным или нарушенным, давление на мировые поставки нефти и цены возрастет. В такой ситуации российская нефть останется стратегически важной для Индии, поскольку она обеспечивает надежность, конкурентоспособные цены и диверсификацию поставок», — подчеркнул экономист.

При этом Котвани добавил, что Россия и Индия имеют механизмы для противодействия американским рестрикциям.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители Индии добиваются от властей США продления разрешения на импорт российской нефти на фоне усиливающегося в стране топливного кризиса. Изначально Вашингтон разрешил продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Это разрешение действовало до 11 апреля. После истечения срока его продлили до 16 мая. Речь шла о возможности приобретать российское сырье, погруженное на танкеры, до 17 апреля.