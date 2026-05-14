12:43, 14 мая 2026Экономика

Стало известно о попытках Индии надавить на США в вопросе российской нефти

Bloomberg: Индия добивается от США продления разрешения на закупки нефти из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Представители Индии добиваются от властей США продления разрешения на импорт российской нефти на фоне усиливающегося в стране топливного кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначально Вашингтон разрешил продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Это разрешение действовало до 11 апреля. После истечения срока его продлили до 16 мая. Речь шла о возможности приобретать сырье из РФ, погруженное на танкеры, до 17 апреля.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Теперь, уточняют собеседники агентства, представители Индии пытаются убедить власти США еще раз продлить сроки генеральной лицензии. Это необходимо, для того чтобы частично компенсировать негативные последствия масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за войны в Иране.

Из-за блокировки Ираном Ормузского пролива Индия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. В азиатской стране стало не хватать нефтяного сжиженного газа, который используется в том числе для приготовления пищи. В результате под ударом оказался ряд важных отраслей местной экономики, включая представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. Дефицит топлива также максимально затруднил работу крематориев. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее не исключил очередное продление разрешения на импорт российской нефти для нуждающихся стран.

