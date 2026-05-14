Стало известно о попытках Индии надавить на США в вопросе российской нефти

Bloomberg: Индия добивается от США продления разрешения на закупки нефти из РФ

Представители Индии добиваются от властей США продления разрешения на импорт российской нефти на фоне усиливающегося в стране топливного кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Изначально Вашингтон разрешил продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Это разрешение действовало до 11 апреля. После истечения срока его продлили до 16 мая. Речь шла о возможности приобретать сырье из РФ, погруженное на танкеры, до 17 апреля.

Теперь, уточняют собеседники агентства, представители Индии пытаются убедить власти США еще раз продлить сроки генеральной лицензии. Это необходимо, для того чтобы частично компенсировать негативные последствия масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов из-за войны в Иране.

Из-за блокировки Ираном Ормузского пролива Индия столкнулась с серьезным энергетическим кризисом. В азиатской стране стало не хватать нефтяного сжиженного газа, который используется в том числе для приготовления пищи. В результате под ударом оказался ряд важных отраслей местной экономики, включая представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. Дефицит топлива также максимально затруднил работу крематориев. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее не исключил очередное продление разрешения на импорт российской нефти для нуждающихся стран.