05:10, 18 апреля 2026

США снова ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Меры ввели еще на месяц

Марина Совина
Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минфине США подчеркнули, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.

До этого США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указали, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года» (7:01 утра по мск).

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не намерены продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. При этом Норвегия, являющаяся нефтяным конкурентом России, в марте обновила рекорд по экспорту сырья на внешние рынки.

Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва допускала, что Соединенные Штаты могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти. Он напомнил, что Россия не первый год живет под грузом санкций, которые в Москве считают незаконными с точки зрения международного права.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что страна полностью открыла Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. 17 апреля между государствами началось десятидневное прекращение огня.

Заявление главы МИД Ирана о полном открытии Ормузского пролива обвалило мировые цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent впервые более чем за месяц рухнула ниже 90 долларов и продолжила снижаться до отметки в 87,8 доллара.

Судовладельцы осторожно отреагировали на решение властей Ирана временно открыть Ормузский пролив для прохода иностранных судов. В заявлении властей Ирана достаточно пробелов, заявило агентство Bloomberg.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

