Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:54, 13 марта 2026Мир

США разрешили продажу погруженной на танкеры российской нефти

США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти, погруженной на суда до 12 марта, об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как указано в генеральной лицензии, операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Отмечается, что США вывели из-под своих санкций продажу части нефти и нефтепродуктов из России. По данным ведомства, новая лицензия США на продажу нефти РФ действует до 12 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    США разрешили продажу погруженной на танкеры российской нефти

    Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море

    Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ при помощи ножниц

    Иран пригрозил уничтожить все нефтегазовые объекты США на Ближнем Востоке

    ВСУ вновь атаковали Севастополь

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о смене позиции США по санкциям за покупку нефти у России

    Песков рассказал о способе связи в Кремле

    В Иране заявили о ракетном ударе по разбившемуся американскому самолету

    Россияне пожаловались на дискриминацию в европейской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok