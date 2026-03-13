США разрешили продажу погруженной на танкеры российской нефти

Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти, погруженной на суда до 12 марта, об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Как указано в генеральной лицензии, операции с российскими судами разрешаются «до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».
Отмечается, что США вывели из-под своих санкций продажу части нефти и нефтепродуктов из России. По данным ведомства, новая лицензия США на продажу нефти РФ действует до 12 апреля.